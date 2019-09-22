شكرا لقرائتكم خبر عن طب بيطرى بنها تستقبل الطلاب الجدد بأغنية «طبعا قادرين» لحماقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبت كلية الطب البيطري بجامعة بنها اليوم طلاب الفرقة الأولى باللوحات التعريفية بالكلية ووقف الشباب من كافة الأسر الطلابية لاستقبال الطلاب الجدد وسط عزف الموسيقي على أغنية «طبعا قادرين نعملها» للفنان محمد حماقي التي أطلقها شهر رمضان الماضي، بالإضافة إلى توزيع الشيكولاتة، فيما قام الدكتور محمد غانم عميد الكلية والدكتور حسام فؤاد وكيل الكلية باستقبال الطلاب منذ دخولهم من بوابة الكلية.

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كما نظم اتحاد طلاب الجامعة والمبادرات الطلابية احتفاليات متنوعة بالكليات لاستقبال الطلاب الجدد على أنغام الموسيقى والعروض الفنية وتشكيل فرق طلابية من الجوالة لتعريف الطلاب بأماكن الجداول والمحاضرات.

من جانبه قال الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، إن الكليات استقبلت الطلاب اليوم ولأول مرة بدأت الدراسة في البرامج الجديدة بفرع الجامعة بالعبور، مضيفا أنه تم وضع خطة للعمل على بدء الدراسة بجدية من اليوم الأول وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس في مواقعهم لاستقبال الطلاب. وأشار السعيد إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة كافة أعمال الصيانة المطلوبة بالكليات وإعداد الجداول الدراسية وخطط الدراسة وتجهيز قاعات المحاضرات والمدرجات والمعامل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسن استقبال الطلاب الجدد، وتعريفهم بالأنشطة الطلابية وأهميتها، وإظهار أوجه الرعاية التي تقدمها الجامعة لأبنائها الطلاب.

وأضاف السعيد أن المدن الجامعية استعدت لاستقبال الطلاب في 5 مدن بشبرا وبنها «بنين وبنات» ومشتهر وطوخ من خلال مجموعة من إجراءات التحسين والتطوير، واستكمال هذه الإجراءات لهذا العام بتقديم وجبات غذائية ذات جودة عالية، وتطوير المطاعم، وتقديم العديد من الخدمات المعينة للطلاب، التي توفر لهم جوًا مناسبًا للمذاكرة.