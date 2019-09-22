شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: بدء تنفيذ المرحلة الثالثة من محطة تنقية مياه الشرب في 6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البدء في أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من محطة تنقية مياه الشرب بمدينة 6 أكتوبر بطاقة إنتاجية (400 ألف م3/يوم)، وبتكلفة استثمارية مبدئية تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه، لتخدم مدن 6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، وحدائق أكتوبر.

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وأضاف الدكتور عاصم الجزار: بدأت الشركة المنفذة للمشروع بأعمال حفر الخزانات للمرحلة الثالثة من المحطة، وسيتم صب الخراسانات، كما تم تخطيط طرق المحطة، وتمهيد الطرق المؤدية إليها، وجارٍ إنشاء المكاتب التنفيذية، وذلك لتأمين احتياجات مدينة 6 أكتوبر والمدن المجاورة من مياه الشرب، ولتأهيل المحطة القديمة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر أن المرحلة الثالثة من المحطة ستقام على مساحة 28.5 فدان، ومن المخطط أن تتكون المحطة من خزانات مياه أرضية بسعة (١٠٠ ألف م3)، وغرفة توزيع رئيسية، وغرفة الخلط، وغرفة العائد، وغرفة المروقات والمرشحات الرملية السريعة، ومبنى ومخزن للكيماويات، ومبنى الكلور، ومحطة رفع المياه العكرة، وعنبر طلمبات المياه المرشحة، ومبنى المحولات ومبنى المولد، وخزان الوقود وغرفة الكهرباء الرئيسية، ومبنى إداري ومخازن وورش ومنظومة المطرقة المائية، وسور ومنطقة خضراء.

وأضاف رئيس الجهاز: سيتم تشغيل المحطة باستخدام التقنيات الألمانية الصديقة للبيئة، على أن يتم تخصيص نسبة 40% من التكلفة الإجمالية للمحطة للأعمال المدنية، ونسبة 60% من التكلفة للأعمال الكهروميكانيكية، ومدة التنفيذ 24 شهرا، مشيراً إلى أن حصة مدينة 6 أكتوبر الحالية من المياه تقدر بنحو (800 ألف م3 / يوم )، بينما احتياجات المدينة المتوقعة خلال عام 2021 ( مليون م3 / يوم )، الأمر الذي تطلب سرعة تنفيذ المرحلة الثالثة من محطة تنقية مياه الشرب في مأخذ العياط، نظراً لتوسع المدينة ولتأمين احتياجات المدينة المستقبلية من مياه الشرب وتأهيل المحطة القديمة.