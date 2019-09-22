شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يشهد توقيع بروتوكول تعاون لإنتاج وإكثار تقاوي الخضر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور عز الدين ابوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون بين معهد بحوث البساتين والادارة المركزية لإنتاج التقاوي، في مجال إنتاج وإكثار تقاوى الخضر الناتجة من البرنامج الوطني لإنتاج التقاوي.

حضر مراسم التوقيع الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث وقعه الدكتور محمد جبر، مدير معهد بحوث البساتين، والدكتور حاتم ابراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي.

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أكد الوزير أن البروتوكول يأتي في إطار حرص الوزارة على دعم المزارع وتقليل فاتورة استيراد تقاوى الخضر، فضلا عن توفير تقاوى معلومة المصدر للمزارع المصرى، وفي الوقت نفسه منتقاة وعالية الجودة.

وفقا للبروتوكول، يقوم معهد بحوث البساتين بتوفير العمالة الفنية المدربة لإتمام عملية إنتاج التقاوي المسجلة المعتمدة من الأصناف والهجن المستنبطة بالمعهد، فضلا عن توفير مستلزمات الإنتاج والصوب والأراضي الزراعية اللازمة في إنتاج التقاوي، والإشراف الفني على زراعة وإنتاج الأصناف والهجن المعبأة ومطابقتها للمواصفات المعروفة للصنف أو الهجن، كما يقوم بتسليم البذور أو التقاوي الناتجة من الأصناف المتعاقد عليها للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي والتي تتولى طرحها للمزارعين من خلال منافذها.

ومن المقرر أن يقوم معهد بحوث البساتين بتدريب عدد من المهندسين التابعين للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي على زراعة الآباء للهجن، التي يتم تسويقها بغرض الإنتاج فيما بعد.