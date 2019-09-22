شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التسجيل لـ 3 معاهد فنية بمصروفات فى جامعة الأزهر ومدة الدراسة عامين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت جامعة الأزهر باب التسجيل لقبول الالتحاق بثلاث معاهد فنية بمصروفات، عن طريق التحويل الإلكترونى ببوابة الجامعة.

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وقد كشف الدكتور يوسف عامر، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، عن فتح باب التحويل اليوم الأحد وحتى السبت 28 سبتمبر، لثلاثة معاهد فنية بمصروفات، وهى "معهد إعداد فنى مختبرات، معهد فنى التحاليل البيولوجية، معهد إعداد فنى قواعد بيانات"، بكليات العلوم للبنين والبنات بالقاهرة وكلية العلوم بنين أسيوط.

وتابع: تقبل هذه المعاهد من خريجى الثانوية الأزهرية من شعبة علمى فقط، والالتحاق بهذه المعاهد سيتم عن طريق التحويل من خلال موقع الجامعة ويتم اختيار العدد المتاح فى كل معهد عن طريق التنسيق بين المتقدمين من حيث المجموع الأعلى، ولطلاب الوجه البحرى والقاهرة متاح لهم فى التنسيق معاهد القاهرة، وطلاب الوجه القبلى بنين متاح لهم المعاهد بفرع أسيوط، حيث إن هذه الدراسة لمدة سنتين، حيث سيتاح لجميع الطلاب من شعبة العلمى التقديم لها لحين ظهور نتيجة التنسيق.