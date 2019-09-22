التعليم العالى: تحصيل 2% من مصروفات طلاب الجامعات الخاصة لصالح صندوق النوابغ

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزراة التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الأحد، بتحصيل رسم سنوى مقداره 2 % من مصروفات طلاب الجامعات الخاصة والأهلية لصالح صندوق النوابغ والمبتكرين مقابل الخدمات التى يقدمها الصندوق.
وأضافت وزارة التعليم العالى، فى قرارها، أنه من المقرر أن يودع الرسم السنوى المشار إليه فى حساب صندوق النوابغ رقم 900000 فى كل البنوك المصرية فى موعد أقصاه نهاية شهر سبتمبر من كل عام، ونص القرار على بداية العمل به من اليوم التالى لنشره فى الوقائع المصرية.
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