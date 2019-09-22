شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات مصرية صينية لفتح أسواق "بكين" أمام الرمان المصرى.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة، اليوم الأحد ، اجتماعات مكثفة مع وفد الزراعى الصينى، الذى يزور القاهرة حاليا لفتح أسواقها أمام صادرت الرمان المصرى لأول مرة، والتعرف على منظومة الصادرات المصرية الجديدة.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى، فى تصريحات لـ "الخليج 365 "، إن خلال الاجتماع مع الوفد الفنى من سلطات الحجر الزراعى الصينى التى بدأت اليوم الأحد بمقر وزارة الزراعة، تم شرح المنظومة الجديدة للصادرات الزراعية المصرية للوفد وآليات واشتراطات التصدير المتبعة سواء فى المزارع أو محطات التعبئة والفرز تمهيدا لفتح أسواقها لأول مرة أمام صادرات الرمان المصرية.

وأضاف رئيس الحجر الزراعى، أن الوفد الصينى يبدأ أيضا اليوم عدة زيارات لمزارع الرمان التصديرية والاطلاع على الإجراءات الرقابية التى تتم على عمليات إنتاج وتعبئة وتصدير الرمان وتبدا بعدة مناطق منها النوبارية والمنيا ، تمهيدا للسماح بتصدير الرمان إلى أسواق " بكين "، مشيرا إلى أن الحجر الزراعى المصرى قدم ملف فنى كامل لنظيرة الصينى حول منظومة تصدير الرمان المصرى، وتحليل مخاطر الآفات .

وأكد " العطار " ، أن مصر تخطط لفتح المزيد من الأسواق الخارجية أمام الصادرات الزراعية المصرية كأحد المهام الرئيسية للحجر الزراعى المصرى، موضحا أن تطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير، تعد أحد أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر، كإجراءات تأكيدية دورية لضمانا المواصفات العالمية حفاظ على سمعة الصادرات الزراعية المصرية، بمشاركة جميع الجهات ذات الصلة.

Advertisements