شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: إجراءات عاجلة لمواجهة السحابة السوداء وغرفة عمليات لتلقى الشكاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة لقاءاً مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للوقوف على الإجراءات العاجلة التى ستنفذها المحافظة لمواجهة السحابة السوداء لما لها من مشكلات بيئية.

وأكد راشد خلال الاجتماع، أن المحافظة نجحت العام الماضى فى السيطرة على المشكلات التى تتسبب فى حدوث السحابة السوداء مشدداً على مواجهة أى أعمال لحرق قش الأرز وخفض معدلات الحرق المكشوفة للمخلفات الزراعية وعوادم المركبات والتلوث الناجم عن المنشأت الصناعية وحظر حرق المخلفات على الترع والمصارف كإجراءات صارمة لمواجهة السحابة السوداء خلال العام الحالى .

وكلف المحافظ إدارات النظافة بالوحدات المحلية بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل بسرعه رفع أى تراكمات قابلة للإشتعال من مواقع التراكمات مع المتابعة اليومية لمقالب المخلفات واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع حدوث إشتعال ذاتى للمخلفات مع متابعة دورية لحالة المخلفات بالمقلب العمومى بشبرامنت.

كما كلف المحافظ مكاتب شئون البيئة بالمرور والتفتيش المفاجئ على المنشأت الصناعية الملوثة للبيئة مثل مصانع الطوب ( الطفلي والحرارى والرملى ) والمسابك بأنواعها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأكد المحافظ على حظر تشغيل مكامير الفحم نهائيا وجميع الفواخير وغلق المسابك التي تعمل بأفران الفحم والسولار والمازوت من الساعة الخامسة مساءاً إلي الساعة السابعة صباحاً وذلك حتى 30/11/2019 .

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ووجه المحافظ الإدارة العامة لمرور الجيزة وشرطة البيئة والمسطحات بعمل حملات لضبط السيارات المخالفة التى يصدر عنها إنبعاثات ملوثة للبيئة وعمل أكمنه ثابتة ومتحركة لقياس عوادم السيارات المارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منها .

ووجه المحافظ مديرية الزراعة بتنفيذ حملات للمرور الدورى لمنع أى حالات للحرق المكشوف للمخلفات الزراعية والتوسع فى تنفيذ المشروع الإرشادى لتدوير المخلفات الزراعية فى إنتاج ( الأسمدة العضوية والأعلاف الغير تقليدية ) على مستوى قرى المحافظة .

وكلف المحافظ جهاز شئون البيئة بتنظيم ورديات مسائية للمرور على الطريق الدائرى بقوسيه الغربى والجنوبى ومحور 26 يوليو وعزب جامعى القمامة بأرض اللواء والمعتمدية والبراجيل لمتابعة أى حالات للحرق المكشوف والأنشطة الملوثة .

كما وجه راشد بإستمرار تشكيل غرف العمليات على مدار اليوم لتلقى شكاوى وبلاغات وإستفسارات المواطنين بوجود أى مصادر لتلوث الهواء .