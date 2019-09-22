شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الدراسة فى جميع كليات جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ارتفاعاً كبيراً هذا العام في معدلات المتقدمين ممن انطبقت عليهم معايير القبول الخاصة بالجامعة وقد انتظمت الدراسة فى جميع كليات الجامعة التى استقبلت الطلاب الجدد والقدامى للدراسة بالعام الجامعي الجديد وذلك فى اطار حرص الجامعة على جذب الطلاب المتفوقين من مصر ومختلف أنحاء الدول العربية وقارة أفريقيا وهو التوجه العام الذى تتبناه الجامعة تحت رعاية خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء .

صرح بذلك الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة وأضاف أنه تم استقبال الطلاب الجدد بتنظيم (أسبوع التوجيه) الذي تضمن جولات للطلاب داخل الحرم الجامعى من اجل التعريف بأماكن الدراسة الخاصة بكل طالب الى جانب توجيه الطلاب ايضاً للتعرف على الأنشطة المختلفة والمسابقات العلمية والرياضية والفنية وذلك من خلال برامج شاملة يتم تنظيمها داخل المجتمع الجامعي.. وأشار الى أن رسالة الجامعة تستهدف فى المقام الأول موائمة المنهج الدراسي وأسلوب التدريس والأبحاث للتطورات العالمية التي تضمن التميز في جميع المساعي الأكاديمية.

وأكد العزازي إلتزام الجامعة بكافة معايير التفوق ما جعل الجامعة واجهة الآلاف من الطلبة الذين يحرصون على الإنضمام لها لما وجدوه من ارتفاع مستوى الخريجين والمهارات العالية التي يكتسبها الطلاب أثناء دراستهم بالجامعة.

وقالت الدكتورة ياسمين الكاشف أمين عام مجلس الامناء بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا أن مجلس أمناء الجامعة برئاسة خالد الطوخي حريص كل الحرص على دعم كافة أنشطة الجامعة وذلك من اجل الحفاظ على مكانتها كواحدة من أكبر الجامعات ليس في مصر فقط بل وعلى المستوى الإقليمي والدولي أيضاً.

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