شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة توقع بروتوكول لإنتاج وإكثار تقاوى الخضر من البرنامج الوطنى للتقاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بروتوكول تعاون بين معهد بحوث البساتين، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوى فى مجال إنتاج و إكثار تقاوى الخضر الناتجة من البرنامج الوطنى لإنتاج التقاوى.

وحضر مراسم التوقيع الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، حيث وقعه الدكتور محمد جبر مدير معهد بحوث البساتين ، والدكتور حاتم ابراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى.

وأكدت وزارة الزراعة، أن البروتوكول يأتى فى إطار حرص الوزارة على دعم المزارع و تقليل فاتورة استيراد تقاوى الخضر، فضلا عن توفير تقاوى معلومة المصدر للمزارع المصرى، وفى الوقت نفسه منتقاه عالية الجودة .

ووفقا للبروتوكول يقوم معهد بحوث البساتين بتوفير العمالة الفنية المدربة لإتمام عملية انتاج التقاوى المسجلة المعتمدة من الأصناف والهجن المستنبطة بالمعهد، فضلا عن توفير مستلزمات الإنتاج والصوب والاراضى الزراعية اللازمة فى إنتاج التقاوى، كذلك الإشراف الفنى على زراعة وإنتاج الأصناف والهجن المعبأة ومطابقتها للمواصفات المعروفة للصنف أو الهجن، كما يقوم بتسليم البذور أو التقاوى الناتجة من الأصناف المتعاقد عليها للإدارة المركزية لانتاج التقاوى والتى تتولى طرحها للمزارعين من خلال منافذها.

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وأضافت وزارة الزراعة، أنه من المقرر قيام معهد بحوث البساتين، بتدريب عدد من المهندسين التابعين للادارة المركزية لانتاج التقاوى على زراعة الآباء للهجن التي يتم تسويقها بغرض الانتاج فيما بعد.