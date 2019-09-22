شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طلاب مدرسة المستقبل 4 الرسمية بالوايلى يحيون العلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردد طلاب مدرسة المستقبل الرسمية 4 التابعة لإدارة الوايلى التعليمية، تحية العلم والسلام الجمهورى فى أول يوم للعام الدراسي الجديد، وسط حضور مرتفع لطلاب المدرسة وأعضاء هيئة التدريس.

وظهر الانضباط منذ اليوم الأول من خلال طابور الصباح، حيث أكدت إدارة المدرسة أن اليوم الدراسى وشرح المقرر سيبدأ مباشرة مع توجيه الطلبة بالاعتماد على الفهم والبحث وليس الحفظ والتلقين.

وانطلقت الدراسة صباح اليوم الأحد، فى جميع المحافظات، حيث استقبلت قرابة 55 ألف مدرسة ما يقرب من 23 مليون طالب وطالبة فى النظامين الجديد والقديم، فيما تتابع الوزارة وصول واستلام الكتب دون ربطها بالمصروفات الدراسية.

Advertisements

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم متابعة انتظام الدراسة فى ضوء تحقيق انضباط ونجاح المنظومة التعليمية للعام الدراسى الجديد، من قبل قيادات المديريات للوقوف على إتمام التجهيزات وانتهاء أعمال الصيانة، بالإضافة إلى التأكيد على تسلم الكتب، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتذليل كافة العقبات أمامهم.

ووجهت الوزارة باتخاذ عدة إجراءات تختص بشئون المعلمين والطلاب، ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى إجراءات ضبط العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدارس، مع متابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.