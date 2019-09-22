شكرا لقرائتكم خبر عن مدبر طائفة الكلدان يفتتح ناد لرعاياه بكنيسة الانبا انطونيوس الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفتتح الأب بولس ساتي المدبر البطريركي لطائفة الكلدان صباح الأحد المقبل نادي الكلدان بكنيسة مار انطونيوس الكبير بالفجالة وذلك عقب صلوات القداس.

تنتمى الكنيسة الكلدانية إلى المذهب الشرقى للكاثوليك، الذى يضم كنائس مستقلة من أصل شرقى والتى تحتفظ بشعائرها وتقاليدها ولكن تعترف بسلطة بابا روما.

الكنيسة الكلدانية ليس لها علاقة مباشرة بشعب بابل القديم أو الكلدان فالكنيسة نشأت فى القرن الخامس عشر ميلادى نتيجة انشقاق حصل فى الكنيسة، وانقسمت بدورها عام 1964 إلى كنيسة المشرق القديمة وكنيسة المشرق الآشورية حيث اعتنق أتباع هذا الانشقاق مذهب الكثلكة وقد حملت هذا الاسم أى الكلدانية ليتم تمييز أتباعها عن أتباع كنيسة المشرق القديمة الذين لم يتغيروا للكثلكة.

الجدير بالذكر أن طائفة الكلدان الكاثوليك بمصر تتواجد منذ عام 1890م وتم بناء كنيسة العذراء مريم سيدة فاتيما بمصر الجديدة عام 1950 وبقرار من قداسة البابا يوحنا بولس الثاني رفعت الى مقام بازيليك واعتبرت مزارا مريميا بمصر عام 1994.