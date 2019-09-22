شكرا لقرائتكم خبر عن العام الدراسي الجديد.. 1.3 مليون طالب ينتظمون في مدارس القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت العملية التعليمية في مدارس القليوبية، صباح الأحد، وقام طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بمتابعة انتظام أول أيام العام الدراسي الجديد في عدد من مدارس إدارة غرب شبرا الخيمة.

قال «عجلان» إن مليونًا و277 ألفًا و838 طالبا انتظموا في 1675 مدرسة على مستوى 12 إدارة تعليمية، مشيرا إلى الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية بنسبة 100% بمراحل رياض الأطفال والإعدادية والتعليم الزراعي، و93.45% للتعليم التجارى، و89.28% للمرحلة الثانوية، و93.75% للتعليم الصناعي، و93.65% للتعليم الابتدائي.

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أضاف أنه تم التشديد على تنفيذ الكتاب الدورى رقم 19 والتعليمات الوزارية الخاصة بالعملية التعليمية، في إطار إطلاق المشروع القومى لتطوير التعليم ما قبل الجامعي، واستكمالا للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وتكامل كافة الجهود لتوفير نظام تعليمى متميز، وتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن للطلاب من أجل تحقيق عام دراسى منضبط.

وشدد على سلسلة من الإجراءات، من أهمها التأكيد على بناء وتنمية شخصية الإنسان المصرى لنُخرج إلى المجتمع مواطنا صالحا نافعا لنفسه ومجتمعه، وحظر استخدام أي مقررات أو كتب بخلاف الصادرة من الوزارة، وتوزيع جميع العاملين بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات وإبراز نماذج النجاح من المديرين والمعلمين والطلاب وتشجيع وتحفيز المتميزين منهم والحفاظ على حقوق المعلمين.

وشدد «عجلان» على حظر تحصيل أي مبالغ مالية من أولياء الأمور والطلاب تحت أي اسم، وحظر استخدام أسوار المدارس في الإعلانات وكتابة الشعارات السياسية وإزالتها فورا وحظر التدخين نهائيا داخل الحرم المدرسى ودواوين الإدارات وكافة المؤسسات التعليمية ومنع مندوبى المبيعات والدعاية من دخول المدارس.

وقال إنه تم التأكيد أيضا على محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وغرس قيم المواطنة والانتماء والولاء والبذل والتضحية من أجل الوطن والتأكيد على الثوابت الوطنية وتوحيد طابور الصباح وتحية العلم ورفع العلم المصرى في مكان مرتفع يليق بمكانته ومكافحة جميع أشكال التنمر بين الطلاب والتأكيد على مشرفي الأمن بالمدارس بغلق البوابات وفحص هوية الزائرين وحسن معاملة أولياء الأمور وتخصيص مواعيد للزيارة وتفعيل دور إدارة الأزمات والكوارث.