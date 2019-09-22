شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط الرئيس السيسي في نيويورك واحتفاء المصريين به أبرز اهتمامات الصحف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استحوذ النشاط المكثف للرئيس عبدالفتاح السيسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك على رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة، الأحد، التي أبرزت القمة الثلاثية التي يعقدها الرئيس السيسي خلال ساعات مع ملك الأردن والرئيس العراقي.

ورصدت الصحف مظاهر احتفاء المصريين في الخارج بالرئيس عبدالفتاح السيسي في نيويورك الذين اصطفوا على امتداد شارع منهاتن، حيث موكب الرئيس حاملين الورود والأعلام ومرددين هتافات «بنحبك يا مصر ..تحيا مصر ..حفظك الله يا مصر.. ندعم رئيسنا».

وركزت الصحف على قيادة مصر لتحالف (المرونة والتكيف) ضمن تسعة تحالفات يتضمنها اجتماع يعقد في نيويورك بحضور مائة من زعماء العالم، لمناقشة إجراءات التصدي للتغيرات المناخية والاتفاق على خطط وبرامج محددة لتنفيذ اتفاق باريس.

واهتمت الصحف بإجماع الأحزاب المصرية على أن محاولات بث الفتنة ونشر الفوضى لن تنال من جيش مصر وقيادته، وأن هذه الحملة المخططة من أجهزة المخابرات المعادية وتروج لها الفضائيات القطرية وتوابعها في اسطنبول وغيرها وينفذها على الأرض شباب تنظيم الإخوان والمخدوعون فيه لن تحقق أغراضها وستبوء بالفشل.

كما تابعت مشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط في الشق رفيع المستوى من أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، وبرز في الصحف أيضا افتتاح 3 وزراء من المجموعة الاقتصادية غدا أول مؤتمر مشترك لمنظمات الأعمال تحت عنوان (مستقبل الاستثمار في مصر)، بمشاركة 500 من المستثمرين ورؤساء منظمات الأعمال والمؤسسات المالية الدولية.

وفي الشأن الصحي، أبرزت الصحف إشادة ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور جون جبور بتطبيق مصر معايير سلامة المرضى ضمن منظومة التأمين الصحي الجديدة.

واحتفت الصحف بإطلاق وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) اسم عالم الفضاء المصري فاروق الباز على كويكب مكتشف حديثا تقديرا لإسهاماته العلمية البارزة .

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية النشاط المكثف للرئيس عبدالفتاح السيس على هامش مشاركته في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يستهل الرئيس السيسى نشاطه اليوم في نيويورك بإجراء لقاءات ثنائية مكثفة مع عدد من القادة المشاركين في الدورة .

وأوضحت الأهرام أن الرئيس سيعقد اليوم قمة ثلاثية مع ملك الأردن والرئيس العراقي؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث وتبادل الرؤى حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مضيفة أن الرئيس السيسى سيشارك أيضا في عشاء عمل مع أبرز المديرين التنفيذيين للشركات الأمريكية الكبرى تنظمه غرفة التجارة الأمريكية يستعرض خلاله الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في ظل المناخ الاستثماري الجاذب وما تنعم به مصر من أمن واستقرار.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي سيلتقي غدا رؤساء وزراء إيطاليا والنرويج وبلجيكا ويشارك في غداء عمل مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، وذلك في إطار مشاركته في القمة رفيعة المستوى للتغير المناخي، كما يشارك الرئيس في عدد من المؤتمرات رفيعة المستوى الأخرى التي ستعقد خلال الدورة الرابعة والسبعين وتغطي العديد من القضايا الرئيسية التي تواجه العالم مثل تحقيق التغطية الصحية الشاملة في مختلف الدول وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يلقى الرئيس بيان مصر أمامها لتوضيح موقفها ومبادراتها تجاه تلك الموضوعات المهمة .

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي سيلقي بعد، غد الثلاثاء، بيان مصر أمام الجلسة العامة للأمم المتحدة الذي يتناول رؤية مصر ومواقفها تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

ورصدت الصحف مظاهر احتفاء المصريين في الخارج بالرئيس السيسي، حيث نظمت الجالية المصرية في الولايات المتحدة وقفة ترحيب بالرئيس لدى وصوله إلى مقر إقامته في نيويورك واحتشد المئات من أبناء الجالية أمام مقر إقامة الرئيس للترحيب به حاملين علم مصر ومرددين العديد من الهتافات الوطنية.

وتحت عنوان (الجالية المصرية تستقبل الرئيس بالورود والأعلام)، استهلت صحيفة (الجمهورية) تقريرا لها بالقول «بنحبك يا مصر..تحيا مصر ..حفظك الله يا مصر..ندعم رئيسنا.... تلك هتافات الجالية المصرية التي تجمعت رجال ونساء وأطفال من التاسعة مساء بتوقيت نيويورك على امتداد شارع منهاتن، حيث طريق موكب الرئيس السيسي والوفد المرافق له المشارك في اجتماعات رفيعة المستوى للدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، احتشدت الجالية على جانبي الطريق لساعات من الليل حتى وصول الموكب، وهو في طريقه إلى فندق نيويورك بالاس في ميدسون، حيث مقر إقامة الرئيس».

وتابعت الصحيفة- في تقريرها المصور- أن أبناء الجالية المصرية استقلوا أتوبيسا سياحيا مكشوفا رافعين الورود والأعلام المصرية مرددين (بنحبك يا سيسي)، في رسالة لكل المارة في الشارع تؤكد حبهم وتأييدهم لمصر، وفي نفس الوقت انطلقت سيارات تليفزيونية متنقلة تطوف شوارع نيويورك أعدها عدد من أبناء الجالية تعرض فيديو مدته 8 دقائق عن مصر وكم المشروعات والإنجازات التي تحققت منذ تولي الرئيس السيسي.

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وذكرت صحيفة (الجمهورية) أن مائة من زعماء العالم يجتمعون اليوم بمدينة نيويورك بدعوة من السكرتير العام للأمم المتحدة لمناقشة الإجراءات اللازمة للتصدي لمخاطر التغيرات المناخية والاتفاق على خطط وبرامج محددة لتنفيذ اتفاق باريس، ويقتصر الاجتماع على رؤساء الدول والحكومات والوزراء من قادة التحالفات التسعة، حيث تقود مصر واحدا من هذه التحالفات، وهو المرونة والتكيف، حيث تم اختيار وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد لقيادة هذا التحالف.

وأشارت الصحيفة إلى أن اختيار مصر لقيادة محور المرونة والتكيف جاء لأنه المحور الأهم والأكثر أولوية للدول النامية، تقديرا لدور مصر الفعال في الإعداد لهذه القمة من خلال رئاستها العام الماضي لمجموعة الـ 77 والصين ورئاستها الحالية للاتحاد الإفريقي علاوة على رئاسة المجموعة الإفريقية لمفاوضي تغير المناخ خلال الفترة من 2018 وحتى 2020 وأخيرا اختيار وزيرة البيئة المصرية لقيادة مفاوضات تمويل المناخ والتي كان لها دور كبير في إنجاح مفاوضات تفعيل اتفاق باريس في مؤتمر أطراف تغير المناخ الرابع والعشرين بكاتوفيتسا ببولندا نهاية العام بالنظر لكونها الأكثر تضررا من الآثار السلبية لتغير المناخ، وحرصت مصر منذ بداية العمل على تمثيل وجهة نظر الدول النامية لاسيما الإفريقية في العملية التحضيرية.

وأضافت الصحيفة- في سياق تقرير أعدته ونشرت في عددها اليوم- أن مصر نجحت من خلال رئاسة وزيرة البيئة لهذا المحور أن تضع 6 مبادرات على قائمة جدول أعمال القمة من بين 15 مبادرة تتضمنها القائمة جميعها ذات صلة بالمرونة والتكيف من بينها المبادرة الإفريقية للتكيف التي أطلقها الرئيس السيسي خلال رئاسته للجنة الرؤساء والقادة الأفارقة المعنيين بالمناخ أمام قمة باريس منذ 4 سنوات.

أما صحيفة (الأخبار) فأوردت أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط توجه أمس إلى نيويورك للمشاركة في الشق رفيع المستوى من أعمال الدورة الرابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مسؤول بالجامعة القول إن «أبوالغيط سيشارك خلال زيارته في مجموعة من القمم والاجتماعات الدولية رفيعة المستوى التي تعالج أبرز القضايا ذات الأولوية على أجندة المجتمع الدولي، على رأسها قمة المناخ التي دعا إليها سكرتير عام الأمم المتحدة وقمة المناخ التي دعا إليها سكرتير عام الأمم المتحدة وقمة التنمية المستدامة والقمة الدولية لتمويل التنمية.

وفي شأن سياسي داخلي، أبرزت صحيفة (الأهرام) إجماع الأحزاب المصرية على أن محاولات بث الفتنة ونشر الفوضى لن تنال من جيش مصر وقيادته، كما أن الحملة المخططة من أجهزة المخابرات المعادية وتروج لها الفضائيات القطرية وتوابعها في اسطنبول وغيرها وينفذها على الأرض شباب تنظيم الإخوان والمخدوعون فيه لن تحقق أغراضها وستبوء بالفشل.

وأضافت الصحيفة أن الأحزاب المصرية أكدت أن مخطط إسقاط ثورة 30 يونيو والنظام الذي أقامه وفرضه الشعب المصري لن ينتهى بسهولة، قائلة «علينا أن نواجه كل محاولات ومخططات هدم الوطن وصد هجمات ميليشيات الإرهاب ودحر حملات الافتراء والكذب والشائعات المغرضة».

ولفتت الصحيفة إلى أن الأحزاب أكدت أن وعي الشعب المصري هو الضمانة لإجهاض جميع محاولات هدم الدولة وعدم وقوع الشعب فريسة لتلك الشائعات أو الانسياق وراء ما يتم تداوله من أخبار مغرضة وأكاذيب مضللة.

وفي الشأن الاقتصادي، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن ثلاثة من وزراء المجموعة الاقتصادية سيفتتحون غدا أول مؤتمر مشترك لمنظمات الأعمال تحت عنوان (مستقبل الاستثمار في مصر) الذي تنظمه جمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية شاب الأعمال وجمعية رجال أعمال الإسكندرية.

وأضافت الصحيفة أن المؤتمر سيشارك فيه 500 من المستثمرين ورؤساء منظمات الأعمال والمؤسسات المالية المحلية والدولية وخبراء الاقتصاد.

وفي الشأن الصحي، أبرزت صحيفة (الأهرام) إشادة ممثل منظمة الصحة العالمية الدكتور جون جبور بتطبيق مصر معايير سلامة المرضى ضمن منظومة التأمين الصحي الجديدة، مؤكدا أن سلامة المريض من أهم مكونات النظم الصحية التي تؤدي إلى تعزيز الصحية التي تؤدى إلى تعزيز الصحة الجسدية والنفسية والاجتماعية للمريض.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة للرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل قوله إن المنظومة نجحت في إجراء نحو 5200 عملية جراحية خلال ال 10 أسابيع الماضية منذ بدء التشغيل التجريبي والرسمي للمنظومة بينها جراحات قلب مفتوح وعظام بالإضافة إلى 14 عملية كبرى لاستئصال أورام سرطانية لأول مرة يتم إجراؤها في بورسعيد.

كما احتفت الصحف بإطلاق وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) اسم عالم الفضاء المصري فاروق الباز على كويكب مكتشف حديثا تقديرا لإسهاماته العلمية البارزة .

وذكرت صحيفة (الجمهورية) أن هذا التكريم للدكتور الباز جاء أيضا لدوره مع وكالة (ناسا) بداية بمشروع أبوللو لاستكشاف سطح القمر في منتصف ستينيات القرن الماضي مرورا بتصوير الأرض من المدار على رحلة أبوللو سيوز الأمريكية الروسية المشتركة، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يتم اطلاق اسم عالم مصري على كويكب بالسماء.

وفي الشأن التعليمي، نشرت صحيفة (الأهرام) أن الدراسة انتظمت أمس بالمدارس والجامعات، ونقلت عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تأكيدها توزيع جميع المعلمين على المدارس؛ بما يضمن سد العجز في مختلف التخصصات، مشددة على ضرورة دمج التكنولوجيا في العملية التعليمية وحظر استخدام أي مقررات أو كتب بخلاف الصادرة عن الوزارة.

وأضافت الصحيفة أن مسئولي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفقدوا جامعتي القاهرة وعين شمس وطالبوا بالاهتمام بالأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والجوالة، مؤكدين أهمية دور مجالس الكليات في حل مشكلات الطلاب.