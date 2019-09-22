شكرا لقرائتكم خبر عن تأخر قطارات القاهرة- الإسكندرية بسبب عطل إشارات برج بنها.. و«السكة الحديد» تعتذر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر لجمهور الركاب عن تأخر بعض القطارات على خط القاهرة- الإسكندرية نتيجة عطل مفاجئ في لوحة الإشارات ببرج بنها، ما أدى إلى تأخير بعض القطارات.

على الفور، وجه المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، بسرعة تحرك فرق الطوارئ من الإشارات لإزالة العارض وتشغيل اللوحة وعودة انضباط مسير القطارات، وجار الإصلاح.

ويجري حاليًا تحديث نظم الإشارات على خط القاهرة- الإسكندرية لرفع كفاءة الخط وزيادة عوامل الأمان وتقليل زمن التقاطر.