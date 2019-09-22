شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة أسيوط يستقبل الطلاب بالحلوى على البوابات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، الأحد، طلاب الجامعة فى أول يوم للعام الجامعى الجديد على بوابات الجامعة.
ورحب الدكتور طارق الجمال بالطلاب وهنأهم ببدء العام الدراسي، متمنياً لهم النجاح والتوفيق، ومشيدا بانتظام الطلاب وكثافة حضورهم ما يبشر بعام جامعى موفق ومنتظم.. وتم توزيع الحلوى والمنتجات الغذائية على الطلاب احتفالًا ببدء الدراسة.
وأوضح رئيس الجامعة أن ذلك التقليد الجديد يتم تطبيقه لأول مرة هذا العام من منطلق حرص إدارة الجامعة على مشاركة الطلاب فرحة الطلاب الجدد بالتحاقهم بالجامعة وعودة الطلاب القدامى.
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