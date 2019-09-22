شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الشرطة تصطحب أبناء الشهداء في أول يوم دراسي بطوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حرصت قوات الأمن بمركز شرطة طوخ بقيادة العميد فوزي عبدربه مأمور القسم ومحمد خيري رئيس مدينة طوخ ومصطفي عمر مدير الإدارة على حضور طابور الصباح في أول يوم دراسي واصطحاب أبناء الشهداء إلى فصولهم لإشعارهم بأنهم إذا فقدوا آباءهم فكل رجال الوطن آباؤهم.

وشهد محيط المدارس بنطاق محافظة القليوبية تكدسا شديدا أمام البوابات وحرص أولياء الأمور على التواجد بصحبة أبنائهم في أول يوم دراسي.

وأكد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، أن الكثافة الطلابية بالمدارس زادت على العام الماضي بنسبة أكثر من 20% حيث وصل عدد المقبولين هذا العام إلى 106 آلاف طالب بعد ما كانت 86 ألف طالب العام الماضي، مشيرا إلى أن الدولة تهتم اهتماما بالغا بالتعليم فلابد أن تكون لدينا رؤية مستقبلية وعمل الدراسات اللازمة لاحتياجات المحافظة من الأبنية التعليمية لمواجهة الكثافة الطلابية في الفصول.