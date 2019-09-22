شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس الوادي الجديد تستقبل الطلاب بـ«الشيكولاتة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مدارس الوادى الجديد الطلاب في أول أيام العام الدراسى الجديد، الأحد، ووزع عدد من مديري المدارس قطع حلوى وشيكولاتة على الطلاب، إضافة إلى تنظيم عدد من الفقرات الفنية في طابور الصباح.

وأطلق عدد كبير من المدارس مسابقات تحت عنوان «فى حب مصر» لاكتشاف قدرات ومواهب الطلاب على كتابة المقالات والقصائد والموضوعات التعبيرية التي تعمق مفاهيم الولاء والانتماء لدى الطلاب.

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قال الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل وزارة التعليم بالوادى الجديد، إن إجمالي عدد الطلاب الملتحقين بالصفوف التعليمية بالمدارس هذا العام بلغ 68223 طالبا، موزعين على مراكز المحافظة الخمسة.

أشار «التداوي» إلى توفير الزي المدرسي وتوزيعه على التلاميذ بكافة مدارس المحافظة قبل بدء الدراسة، مع مراعاة البعد الاجتماعي للطلاب من خلال توفير الزي المدرسي والمصروفات مجانا بالقرى النائية والأكثر احتياجا.

أضاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة انتظام الدراسة بكافة المدارس وتلقى أية شكاوى خاصة بالعملية التعليمية في ظل ما تم اتخاذه من إجراءات تضمن بدورها استقرار العملية التعليمية، حيث تم توزيع الكتب المدرسية للطلاب وإعادة توزيع المعلمين والمعلمات على الإدارات التعليمية حسب الحاجة لسد العجز في بعض التخصصات.