شكرا لقرائتكم خبر عن 23 و 24 و 25 سبتمبر موعد الجمعيات العمومية لمحاكم مجلس الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدد يوم الإثنين الموافق 23 سبتمبر موعدًا لانعقاد الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا، كما تعقد الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارى يوم 24 سبتمبر، كما تم تحديد يوم 25 سبتمبر للجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية.

وأشارت مصادر قضائية رفيعة المستوى إلى أن الجمعيات العمومية لمحاكم مجلس الدولة سوف يترأسها جميعا المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد ، مؤكدة انه سيترأس الجمعية العمومية للمحكمة الإدارية العليا غدا الإثنين 23 سبتمبر بصفته رئيس المجلس ورئيس المحكمة، ويترأس الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارى يوم الثلاثاء 24 سبتمبر في حضور المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة رئيس محكمة القضاء الإدارى، ويترأس الجمعية العمومية للمحاكم الإدارية والتأديبية يوم الأربعاء 25 سبتمبر فى حضور المستشار أحمد عبد التواب نائب رئيس مجلس الدولة رئيس شئون المحاكم الإدارية والتأديبية.

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وأشارت المصادر إلى أنه سيتم خلال عقد الجمعيات العمومية، والتي تشمل توزيع العمل وتحديد اختصاصات كل دائرة بجميع المحاكم، وتحديد مكان كل عضو من أعضاء المجلس، وذلك قبل بدء العام القضائي الجديد أول أكتوبر المقبل.

يذكر أنه تم إعلان الحركة العامة لمجلس الدولة في أغسطس الماضى من جانب رئيس مجلس الدولة السابق، وتم تعديلها وفقا للصالح العام وبما يحقق العدالة والإنجاز بقرار المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة الجديد.