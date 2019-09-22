شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. طلاب المعهد الأزهرى بمدينة نصر يحيون العلم فى أول أيام الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ردد طلاب مجمع معاهد مدينة نصر الأزهرى، تحية العلم فى أول يوم للعام الدراسى الجديد، وسط حضور مرتفع لطلاب المعهد والمدرسين.

وظهر الانضباط منذ اليوم الأول من خلال طابور الصباح، حيث أكدت إدارة المعهد فى كلمة الأزهر التى تم تعميمها على كافة المعاهد، على أن الإسلام جاء ليطهر البشرية من مظاهر الفساد كافة أخلاقيا واجتماعيا وإنسانيا.

وحرص من خلال تشريعاته المتعددة أن يعيش أفراد المجتمع تحت مظلة مستديمة من العدل والمساواة بين الناس والبعد عن الفساد والإفساد، وأن الفساد ذكر فى القرآن الكريم فى نحو خمسين آية وتضمنت أربع صور من صور الفساد منها فساد يقع على النفس بالإصرار على المعصية وفساد يقع على الذرية والأولاد والرفاق، وفساد يقع على الدائرة المحيطة بالمفسدين، وفساد يقع على المجتمع عن طريق اشاعة الأمراض واتلاف المال العام.

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