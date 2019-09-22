جامعة عين شمس تطلق مهرجان استقبال الطلاب الجدد والقدامى بشعار "قادرين نعملها"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تطلق جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتينى، لليوم الثانى على التوالى، مهرجان استقبال العام الجامعي الجديد 2019/ 2020.

ويأتى مهرجان إستقبال الطلاب الجدد والقدامى للعام الجامعي الجديد 2020/2019، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة وبرئاسة وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ويقام بالحرم الرئيسى أمام قصر الزعفران.

ويستمر المهرجان حتى 8 من أكتوبر تحت شعار "قادرين نعملها"، وذلك انطلاقاً من التطوير والإنجاز الذى شهده قطاع التعليم والطلاب خلال الفترة الماضية وخاصة قطاع المدن الجامعية "طلبة وطالبات" من تطوير وتجديد لغرف الإقامة وقاعات الاستذكار والملاعب والمطعم ونظم التغذية وكذلك توفير خدمات طبية متميزة.

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ويتضمن المهرجان العديد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والفنية من بينها طابور عرض جوالة الجامعة بمصاحبة الموسيقى النحاسية و ماراثون دراجات و حفل غنائى لكورال الجامعة وعدد من المسابقات الرياضية في مختلف الالعاب مثل" تنس الطاولة ، كرة السرعة ، مصارعة الذراعين ، العدو وشد الحبل".

كما يقام على مدار الثلاثة أيام الأولى للمهرجان معارض لأنشطة إتحاد طلاب الجامعة يتضمن معرض للتعريف بأسرة من أجل مصر المركزية و أنشطة الاتحاد ونماذج المحاكاة و معرض لصندوق مكافحة الإدمان ومعرض فنون تشكيلية وصناعات يدوية و بعض اختراعات الطلاب.

كما يشهد المهرجان عددا من العروض المسرحية المميزة لطلاب الجامعة وعددا من الندوات التثقيفية.