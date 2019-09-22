شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الأزهر يبدأ الدراسة بالحديث عن مقاومة الإسلام لكل أشكال الفساد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم نحو 2.2 مليون طالب وطالبة، بجميع مراحل التعليم الأزهرى ،اليوم الأحد ،فى أول أيام الدراسة، وحدد الأزهر الشريف الحديث فى طابور الصباح والحصة الأولى عن مقاومة الإسلام، لكافة أشكال الفساد.

وأكدت كلمة الأزهر التى تم تعميمها على كافة المعاهد، على أن الإسلام جاء ليطهر البشرية من مظاهر الفساد كافة أخلاقيا واجتماعيا وإنسانيا، وحرص من خلال تشريعاته المتعددة أن يعيش أفراد المجتمع تحت مظلة مستديمة من العدل والمساواة بين الناس والبعد عن الفساد والإفساد، وأن الفساد ذكر فى القرآن الكريم فى نحو خمسين آية وتضمنت اربع صور من صور الفساد منها فساد يقع على النفس بالإصرار على المعصية وفساد يقع على الذرية والأولاد والرفاق ،وفساد يقع على الدائرة المحيطة بالمفسدين،وفساد يقع على المجتمع عن طريق اشاعة الأمراض واتلاف المال العام.

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ووجه الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، كلمة للمعلمين، خلال حضوره الطابور الصباحى بمجمع فتيات مدينة نصر، أكد فيها أن المعلم مطالب بغرس القيم الاسلامية الصحيحة فى نفوس الطلاب، بالإضافة إلى تنمية مهارات الأطفال بما يتناسب مع مرحلتهم العمرية.

وتوجه الشيخ على خليل، بالتهنئة للطلاب بمناسبة العام الدراسى الجديد، مؤكدا أن المعاهد استعدت لاستقبال الطلاب وأن المعلمين تم التأكيد عليهم بالحضور قبل التلاميذ ،والمحاسبة على الحضور والغياب للمعلم والطالب ،كما تم التأكيد على حضور جميع العاملين بالمعاهد فى تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً إلى نهاية اليوم الدراسى، وتسليم جميع المعلمين والمعلمات للجداول قبل بداية العام الدراسى، وضرورة وجود الجدول المجمع وتعليقه فى مكان بارز داخل المعهد، مع عقد اجتماع دورى مع أعضاء هيئة التدريس، والاهتمام بالنظافة الداخلية والخارجية للمعاهد، وتفعيل دفتر التأخير ودفتر البوابة وعدم السماح لأحد بدخول المعهد دون التوقيع فى دفتر الأمن، والتأكيد على مراجعة المناهج وكتابة المعلمين للمنهج فى دفتر تحضير، والتأكيد من تسلم جميع الكتب وتسليمها لجميع الطلاب فى بداية العام الدراسى، وفى حاله حدوث أى معوقات التواصل مع مدير المرحلة والمنطقة للعمل على حلها، والتواصل مع الموجهين العموم لسد العجز.