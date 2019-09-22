شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: انضباط أول يوم دراسى وارتفاع نسب الحضور بين الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور محمود الفولى، وكيل مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الجيزة، بدء الدراسة اليوم الأحد فى مدرستى الجيزة الإعدادية بنين والأورمان الثانوية بنات فى الدقى للاطمئنان على سير وانضباط الدراسة.

وقال محمود الفولى، إن نسب الحضور مرتفعة حتى من طالبات الثانوية العامة فى مدرسة الأورمان الثانوية بنات، فى أول يوم دراسى، مؤكدا أنه حق الطالبات على التفوق والانضباط والاستفادة من المحتوى الرقمى الموجود على بنك المعرفة المصرى.

وشدد وكيل المديرية على أنه كان حريصا على حضور طابور الصباح فى المدرستين وأداء الطلاب تحية العلم والسلام الجمهورى بحماس، مضيفا أنه وجه المدارس بضرورة العمل بشكل مستمر على تنمية الولاء والانتماء وغرس قيم المواطنة لدى الطلاب.

وتابع وكيل المديرية وصول الكتب المدرسية موجها المدارس بتسليمها للطلاب فورا.

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وكانت الدراسة انطلقت صباح اليوم الأحد الدراسة فى جميع المحافظات، حيث استقبلت قرابة 55 ألف مدرسة ما يقرب من 23 مليون طالب وطالبة فى النظامين الجديد والقديم، فيما تتابع الوزارة وصول واستلام الكتب دون ربطها بالمصروفات الدراسية.

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم متابعة انتظام الدراسة فى ضوء تحقيق انضباط ونجاح المنظومة التعليمية للعام الدراسى الجديد، من قبل قيادات المديريات للوقوف على إتمام التجهيزات وانتهاء أعمال الصيانة، بالإضافة إلى التأكيد على تسلم الكتب، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتذليل كافة العقبات أمامهم.

ووجهت الوزارة باتخاذ عدة إجراءات تختص بشئون المعلمين والطلاب، ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى إجراءات ضبط العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدارس، مع متابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.