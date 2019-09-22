تأخر قطارات القاهرة - الإسكندرية بسبب عطل إشارات برج بنها.. والسكة الحديد تعتذر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السكة الحديد اعتذارها لجمهور الركاب، عن تأخر بعض القطارات علي خط القاهرة - الاسكندرية نتيجة عطل مفاجئ فى لوحة الإشارات ببرج إشارات بنها مما أدى إلى تأخير بعض القطارات فى محيط محطة بنها. ووجه المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد بسرعة تحرك فرق الطوارئ من الإشارات لإزالة العارض وتشغيل اللوحة وعودة انضباط مسير القطارات بكل سلامة وأمان وجارى الإصلاح. Advertisements وجدير بالذكر أنه جارى تحديث نظم الإشارات على خط القاهرة الاسكندرية لرفع كفاءة الخط وزيادة عوامل الأمان وتقليل زمن التقاطر.

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