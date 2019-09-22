شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قطاع التعليم يحضر طابور الصباح بمدرسة المستقبل الرسمية بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى أول يوم من العام الدراسى الجديد، حضر الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، وأكرم حسن رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص، طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة المستقبل الرسمية بمدينة نصر.

ووجه رئيس قطاع التعليم بتحقيق الانضباط منذ اليوم الأول من العام الدراسى وتنمية روح الانتماء والولاء لدى الطلاب إضافة إلى تسليم الطلاب الكتب المدرسية دون ربطها بالمصروفات الدراسية.

وشدد رئيس قطاع التعليم العام على ضرورة تفعيل بنك المعرفة المصرى حتى يحقق الطلاب أكبر استفادة ممكنه من المحتوى الرقمى الموجود على منصة التعلم، كما شدد على ضرورة تفعيل الغياب والالتزام بخريطة توزيع المنهج الدراسى منذ أول أسبوع فى العام الدراسى.

وأكد رئيس قطاع التعليم العام على أنه سيتم متابعة انطلاق الدراسة فى عدة مدارس خلال الأيام المقبلة للتعرف على اى معوقات قد تظهر مع بدء العام الدراسي الجديد.

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وكانت الدراسة انطلقت صباح اليوم الأحد الدراسة فى جميع المحافظات، حيث استقبلت قرابة 55 ألف مدرسة ما يقرب من 23 مليون طالب وطالبة فى النظامين الجديد والقديم، فيما تتابع الوزارة وصول واستلام الكتب دون ربطها بالمصروفات الدراسية.

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، أنه سيتم متابعة انتظام الدراسة فى ضوء تحقيق انضباط ونجاح المنظومة التعليمية للعام الدراسى الجديد، من قبل قيادات المديريات للوقوف على إتمام التجهيزات وانتهاء أعمال الصيانة، بالإضافة إلى التأكيد على تسلم الكتب، وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب وتذليل كافة العقبات أمامهم. ووجهت الوزارة باتخاذ عدة إجراءات تختص بشئون المعلمين والطلاب، ودمج التكنولوجيا في العملية التعليمية، بالإضافة إلى إجراءات ضبط العملية التعليمية وسير الدراسة داخل المدارس، مع متابعة تنفيذها بكل دقة وحزم.

التربية والتعليم، بدء الدراسة،العام الدراسى الجديد.