شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجمعية المصرية للأمم المتحدة يدعو لضرورة إصلاح مجلس الأمن وتعديل الميثاق الأممى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأمم المتحدة السفير عزت البحيرى أن هناك شبه إجماع بالعالم على ضرورة إصلاح وتوسيع مجلس الأمن وتعديل ميثاق الأمم المتحدة ليكون خالى من العيوب.



وقال السفير عزت البحيرى - فى ندوة نظمتها الجمعية مساء السبت تحت عنوان (مصر ومجلس الأمن)، وتحدث فيها السفير عمرو ابو العطا المندوب الدائم السابق لمصر فى الأمم المتحدة - إنه على الرغم من الضرورة الملحة والدعوات لإصلاح المجلس وتعديل الميثاق إلا أن هذا الأمر صعب إن لم يكن مستحيل، فى ظل رفض الدول الخمس دائمة العضوية (صاحبة حق النقض)، التى تريد الحفاظ على الحقوق والمميزات التى تتمتع بها، لافتا إلى أن مجلس الأمن من أهم الأجهزة الرئيسيّة الست للأمم المتحدة لأنه المنوط به حفظ السلم والأمن الدوليين.



وأشار إلى أن مصر طالبت - مرارا - بتطوير الأمم المتحدة وتوسيع المجلس، وأن يكون لأفريقيا مقعد دائم بالمجلس، مذكر بأن مصر حصلت على عضوية غير الدائمة بمجلس الأمن فى ست مناسبات وهى أعوام: (١٩٤٦/١٩٤٧) - (١٩٤٩/١٩٥٠) - (١٩٦١/١٩٦٢) - (١٩٨٤/١٩٨) - (١٩٩٨/١٩٩٩) - (٢٠١٦/٢٠١٧(

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يشار إلى أن الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة هى الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادى والاجتماعى ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية والأمانة العامة للأمم المتحدة؛ وجميعها أنشئت فى 1945 عندما أسست الأمم المتحدة.



ويتكون مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من خمسة أعضاء دائمين، لهم حق النقض (حق الفيتو) وهي: روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة؛ ويعود سبب حصولها على المقاعد الدائمة لانتصاراتها التى تحققت فى الحرب العالمية الثانية.