الأخبار المتوقعة اليوم: تدشين الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

موسكو.. يشارك مفتي الجمهورية فضيلة الدكتور شوقي علام في أعمال المؤتمر العلمي الدولي السابع المنعقد في موسكو تحت شعار (الإسلام في زمن العولمة... التراث الإسلامي وحوار الثقافات).

القاهرة.. تنطلق أعمال ملتقى قادة الإعلام العربي في نسخته السادسة، بمقر جامعة الدول العربية، بالتعاون بين هيئة الملتقى الإعلامي العربي وقطاع الإعلام والاتصال بالجامعة، ومشاركة نحو مائة شخصية من أبرز الصحفيين والإعلاميين بالوطن العربي.

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القاهرة.. يدشن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، العام الجامعي الجديد (2019 – 2020) بافتتاح الجامعة التكنولوجية بالقاهرة الجديدة، التي تفتح أبوابها للدراسة لأول مرة هذا العام.

بيروت.. يتوجه الرئيس اللبناني ميشال عون إلى نيويورك لرئاسة وفد بلاده إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحالية ، حيث يلقي عون يوم الأربعاء المقبل كلمة لبنان.

موسكو.. تبدأ بعثة من المفتشين الروس رحلة مراقبة فوق الأراضي الأمريكية تستمر حتى 30 سبتمبر الجاري، وذلك بموجب اتفاقية السموات المفتوحة.​