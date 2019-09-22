اليوم .. لجنة مبادرة "صنايعية مصر" تبدأ اختيار المتقدمين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – الخليج 365:

أعلن صندوق التنمية الثقافية أن لجنة اختيار المتقدمين لمبادرة "صنايعية مصر" ستبدأ أعمالها غدًا الأحد، بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط ، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية.

وأوضح الصندوق - في بيان السبت - أنه تقدم للمبادرة 436 شابا وفتاة من سن 18 حتى 40 عاما في مجالات الخزف والحلي والأشغال "نقش وأركت"، وتطعيم بالصدف، وقشرة الخشب، والخيامية.

وكانت وزارة الثقافة قد أعلنت نهاية شهر يونيو الماضي تفاصيل مبادرة "صنايعية مصر" للتدريب المهني، التي تعيد الحرف التقليدية والتراثية المصرية إلى دائرة الضوء، وتعمل على إحيائها، وتأهيل جيل جديد من المبدعين في هذا المجال ، ويقوم بتنفيذها صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبد الوهاب في "مركز الفسطاط للحرف التقليدية".

جدير بالذكر أن مبادرة "صنايعية مصر" مشروع يستهدف تدريب الشباب من سن 18 عاما حتى 40 عاما ، على الحرف التقليدية والتراثية في : أعمال النحاس ، والصدف ، والقشرة والخيامية والخزف والحلى التراثية ، ويمنح المتدربين به شهادة معتمدة بعد اجتياز فترة التدريب التي تصل مدتها 8 أشهر، وتتم على مرحلتين : الأولى للمبتدئين، والثانية لرفع كفاءة الحرفة، وذلك من خلال 52 ساعة دراسية شهرياً ، منها 16 ساعة للدراسة النظرية ، و36 ساعة للدراسة العملية والتطبيقية ، على أن تضم كل دورة من 10 إلى 15 متدربا.