أخبار مصر | "السكة الحديد" تعتذر لجمهور الركاب عن تأخر بعض القطارات في محيط محطة بنها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السكة الحديد" تعتذر لجمهور الركاب عن تأخر بعض القطارات في محيط محطة بنها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ومن جانبه وجه المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، بسرعة تحرك فرق الطوارئ من الإشارات لإزالة العارض وتشغيل اللوحة وعودة انضباط مسير القطارات بكل سلامة وآمان وجارٍ الإصلاح.
وجدير بالذكر أنه جارٍ تحديث نظم الإشارات علي خط القاهرة الإسكندرية لرفع كفاءة الخط وزيادة عوامل الأمان وتقليل زمن التقاطر.
هذا وكان المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد عقد اجتماعا مع وفد شركة بروجريس ريل لوكوموتيف، بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، الاسبوع الماضي، لبحث آخر المستجدات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الهيئة، والشركة.
بنود مذكرة التفاهم:
وتضمنت بنود مذكرة التفاهم ما يلي:
- قيام الشركة بتحديث وإصلاح 91 جرارا.
- بالإضافة إلى شراء 50 جرار EMD جديد.
- عمل عقد صيانة لعدد 141 جرارا لمدة 15 عاما بعد توقيع الاتفاقية التنفيذية بين الجانبين.
ويعتبر الاجتماع واحدا من سلسلة الاجتماعات مع الوزارات والهيئات والشركات التي تتعاون مع وزارة النقل، لدفع معدلات التنفيذ والإسراع بتنفيذ المشروعات والتعاقدات، تم خلاله التأكيد على أهمية الإسراع بتنفيذ الاتفاق لتدعيم قوة الجر بالهيئة لتحسين الخدمة المقدمة للركاب.