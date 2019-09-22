أخبار مصر | "السكة الحديد" تعتذر لجمهور الركاب عن تأخر بعض القطارات في محيط محطة بنها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "السكة الحديد" تعتذر لجمهور الركاب عن تأخر بعض القطارات في محيط محطة بنها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر لجمهور الركاب، عن تأخر بعض القطارات على خط القاهرة الإسكندرية نتيجة عطل مفاجئ في لوحة الإشارات ببرج إشارات بنها مما أدي إلى تأخير بعض القطارات في محيط محطة بنها.

ومن جانبه وجه المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، بسرعة تحرك فرق الطوارئ من الإشارات لإزالة العارض وتشغيل اللوحة وعودة انضباط مسير القطارات بكل سلامة وآمان وجارٍ الإصلاح.

وجدير بالذكر أنه جارٍ تحديث نظم الإشارات علي خط القاهرة الإسكندرية لرفع كفاءة الخط وزيادة عوامل الأمان وتقليل زمن التقاطر.

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هذا وكان المهندس كامل الوزير، وزير النقل، قد عقد اجتماعا مع وفد شركة بروجريس ريل لوكوموتيف، بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية، الاسبوع الماضي، لبحث آخر المستجدات الخاصة بتفعيل مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الهيئة، والشركة.

بنود مذكرة التفاهم: