شكرا لقرائتكم خبر عن المرور ينشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعى بالطرق السريعة لمنع الزحام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الادارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مدير المرور، العديد من الخدمات على الطرق الداخلية والرابطة بين المحافظات لاستقبال المدارس، فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لتشديد الرقابة والتأمين والتواجد المرورى الفعّال والجدى، لمساعدة الطلاب فى الوصول إلى المدارس والجامعات، ومنع الزحام بالطرق، تحت إشراف اللواء هانى جرجس مساعد الوزير للشرطة المتخصصة.

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وقامت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء علاء متولى مدير الإدارة العامة للمرور، بتكثيف الخدمات المرورية، لتسيير الحركة المرورية، والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، للمرور على المدارس، وعمل حرم أمن حول المدارس، والتواجد المرورى، وشن حملات الرادار، والكشف عن متعاطى المخدرات أثناء القيادة للحافلات التى تقل الطلبة حفاظا على سلامتهم.

كما دفعت الإدارة العامة للمرور، بسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، وسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أى أعطال وضبط الحركة المرورية عن طريق مراقبة بالكاميرات وغرفة العمليات، لتسيير الحركة المرورية، وتم نشر رجال مباحث المرور على المواقف تحت إشراف العميد فؤاد الطيب مدير إدارة البحث الجنائى.