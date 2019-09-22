شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تكلف بإجراءات جديدة لحماية الماشية والدواجن من الأمراض الوبائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلفت الدكتورة الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة مديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية بحزمة من الإجراءات التنفيذية للتصدى لحماية الماشية والدواجن من الأمراض الوبائية، خاصة الاستعدادات التى تقوم بها الهيئة العامة للخدمات البيطرية مع اقتراب فصل الشتاء للتصدى لمرض انفلونزا الطيور.

فيما أكد تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الذى حصل لـ"الخليج 365 "، على نسخه منه، أنه خلال الاجتماع الأخير، للدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة مع مدراء الطب البيطرى تم تكليفهم برفع نسبة التغطية التحصينية وتنشيط عملية التسجيل والترقيم خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، وتنشيط عملية جمع عينات الفحص المعملى قبل الذبح بالنسبة للدواجن التى تساهم بشكل جيد فى مكافحة الامراض الوبائية.

كما كلفت نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية، مديريات الطب البيطرى بالمحافظات، باستكمال رفع الاحداثيات للمزارع وتسجيلها على البرنامج الخاص بذلك، وتشديد الرقابة على معارض بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية، وتشجيع إنشاء مراكز لتجميع الألبان من المزارع.