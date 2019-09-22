شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. "سارة ولوران" لمسات فنية وروح مصرية خالصة فى نيويورك والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية حملة لدعم مركز دكتور مجدى يعقوب، لجراحات وأمراض القلب فى أسوان والقاهرة، وذلك بعزف النشيد الوطنى لجمهورية مصر العربية.

والتقى ”الخليج 365” سارة ولوران، العازفتان للنشيد الوطنى على الكمان، حيث إنهما وجوه مصرية شابة عاشقة للفن صاحبا الفن من اسكتلندا إلى لندن، حيث الموسيقى الكلاسيكية ثم جاءا إلى نيويورك وتحديدًا فى نادى يونيفرسال بنيويورك حتى يكونا ضيفين على حفل دعم مركز مجدى يعقوب لجراحات وأبحاث القلب، واللتين أضفى جمالاً بلمسات وروح مصرية خالصة.

وقدما العديد من الحفلات فى مصر وأنحاء العالم، وكانت هذه الليلة إبداع من القلب إلى القلب.

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وكان الدكتور مجدى يعقوب، قد أكد أنه سيجرى وضع حجر الأساس لمركز مجدى يعقوب للقلب بالقاهرة قريبًا، وقال مجدى يعقوب، فى تصريح حصرى لـ"الخليج 365" من نيويورك، إن تدشين مركز القاهرة سيكون فى احتفالية فى يناير المقبل يحضرها عدد كبير من النواب وكبار الأطباء ورجال الدولة، لدعم المركز وحث المصريين على التبرع له.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وصل الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة فى أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.