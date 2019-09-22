شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تشكيل لجان تفتيشية على الجمعيات مع بدء طرح التقاوى الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تشكيل لجان تفتيشية من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى بقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، ومديريات الزراعة، ومعهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية لشن حملات تفتيشية على الجمعيات الزراعية مع بدء طرح التقاوى الشتوية بجميع منافذ البيع بمحافظات الجمهورية.

و قال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن هناك لجان مشكلة لمتابعة توزيع التقاوى الشتوية على الفلاحين وعلى رأسها: القمح، والشعير، والبرسيم، والفول البلدى، وغيرها من المحاصيل الشتوى، موضحا أن جميع التقاوى الشتوية بمنافذ إدارة انتاج التقاوى، ومنافذ التوزيع التابعة للجمعيات التعاونية الزراعية .

يأتى ذلك بعد انتهاء الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى، من اعداد وتجهيز التقاوى الشتوية من قبل محطات الغربلة استعداد لزراعات الموسم الشتوى، وهناك لجان متابعة دورية على محطات الغربلة لطرح جميع كميات تقاوى القمح والشعير والفول البلدى للمساحات المستهدفة، حيث تعمل محطات إنتاج وغربلة التقاوى على مستوى الجمهورية دوريا منذ استلام تقاوى خام القمح والشعير والفول وغيرها من المحاصيل الشتوية لتجهيزها.

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