أخبار مصر | "الأوقاف" تعلن فتح باب التقدم للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بإجمالي جوائز مليون جنيه.. التفاصيل"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الأوقاف" تعلن فتح باب التقدم للمسابقة العالمية للقرآن الكريم بإجمالي جوائز مليون جنيه.. التفاصيل" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وزارة الأوقاف، عن فتح باب التقدم للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، في نسختها الجديدة بإجمالي جوائز تتجاوز مليون جنيه، خلال الفترة من 8 فبراير 2020 حتى 13 فبراير.

الوزارة قالت في بيان أمس السبت، إن الفرع الأول للمسابقة يشمل حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده، لدارسي العلوم الشرعية أو العربية بحد أدنى درجة الليسانس من جامعة حكومية معتمدة للجنسين حتى سن الأربعين.

Advertisements

وأضافت الوزارة، أن الفرع الثاني يشمل: حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده وفهم مقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن (للجنسين حتى سن الثلاثين عامًا). أما الفرع الثالث فيشمل حفظ القرآن الكريم وتجويده لأصحاب الصوت الحسن من الدول الإفريقية. والفرع الرابع يشمل حفظ القرآن الكريم كاملاً وتجويده للناشئة للجنسين تحت 12 سنة).

ونوهت بأن إجمالي جوائز المسابقة يصل إلى مليون وخمسين ألف جنيه. وقد حددتها الوزارة في الفرع الأول الفائز الأول 180 ألف جنيه الفائز الثاني 140 ألف جنيه؛ والفرع الثاني الفائز الأول 150 ألف جنيه والفائز الثاني 130 ألف جنيه؛ وللفرع الثالث: الفائز الأول 150 ألف جنيه والفائز الثاني 130 ألف جنيه؛ وللفرع الرابع: الفائز الأول 120 ألف جنيه والثاني 110 آلاف جنيه.

وبمناسبة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، قرر وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعة، تخصيص فرع خاص لحفظة كتاب الله من أبناء قارة أفريقيا، مع تخصيص جائزتين: الأولى قدرها 150 ألف جنيه، والثانية 130 ألف جنيه لهذا الفرع.