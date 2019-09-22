أخبار مصر | عاجل.. زلزال يضرب القاهرة بمقياس 4.4 ريختر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. زلزال يضرب القاهرة بمقياس 4.4 ريختر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المعهد القومي المصري للفلك والبحوث الجيوفيزيقية، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد، سجلت هزة أرضية في الساعة التاسعة وتسع دقائق بتوقيت القاهرة، مساء السبت.

وأضاف المعهد أن الهزة وقعت على بعد 64 كم شرق القاهرة.

المعهد تابع في بيان اليوم، أن الزلزال كان بقوة 4.4 على مقياس ريختر، بخط طول 31.8628، بخط عرض 31.8628.

ولفت المعهد إلى أن الزلزال لم يحدث أي خسائر مادية أو بشرية.