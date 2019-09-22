اليوم.. محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض طفلتين في الزاوية الحمراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -طارق سمير:

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار عبدالعزيز شاهين، اليوم الأحد، محاكمة عاطل متهم بهتك عرض طفلتين، في الزواية الحمراء.

وكشف قرار الإحالة أنه عقب تلقى قسم شرطة الزواية الحمراء، بلاغا من والد الطفلتين يتهم فيها " إ. ج "، 35 سنة، حداد، بالتعدى جنسيا على الطفلتين " ي. د" و "و. د ".

وتوصلت تحريات المباحث إلى صحة الواقعة، وأن المتهم هدد طفلتين بسلاح أبيض سكين واستدرجهما لمكان بمعرفته وتعدي عليهما جنسيا، وأجبر كل منهما علي خلع ملابسها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية بشل مقاومتها فنال من عورتهما وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة جنايات لمعاقبته.