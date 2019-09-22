محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -طارق سمير:
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية برئاسة المستشار عبدالعزيز شاهين، اليوم الأحد، محاكمة عاطل متهم بهتك عرض طفلتين، في الزواية الحمراء.
وكشف قرار الإحالة أنه عقب تلقى قسم شرطة الزواية الحمراء، بلاغا من والد الطفلتين يتهم فيها " إ. ج "، 35 سنة، حداد، بالتعدى جنسيا على الطفلتين " ي. د" و "و. د ".
وتوصلت تحريات المباحث إلى صحة الواقعة، وأن المتهم هدد طفلتين بسلاح أبيض سكين واستدرجهما لمكان بمعرفته وتعدي عليهما جنسيا، وأجبر كل منهما علي خلع ملابسها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية بشل مقاومتها فنال من عورتهما وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة جنايات لمعاقبته.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. محاكمة عاطل بتهمة هتك عرض طفلتين في الزاوية الحمراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.