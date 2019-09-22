أخبار مصر | كل ما تريد معرفته عن مشروع إنشاء كوبري دكرنس العلوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كل ما تريد معرفته عن مشروع إنشاء كوبري دكرنس العلوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد وزير النقل كامل الوزير، اليوم السبت، عددًا من مشروعات التي تنفذها وزارة النقل، ومنها أعمال إنشاء كوبري دكرنس العلوي.

وفي السطور التالية نرصد معلومات عم مشروع إنشاء كوبري دكرنس العلوي:

- يبلغ طول كوبري دكرنس العلوي 1250 م.

- يشتمل المشروع على إنشاء كوبرى علوى اعلى فم البحر الصغير متقاطع مع طريق دكرنس بطول 950 متر طولى باتجاه المنصورة – دمياط بعرض 12م.

- يوجد مطلع ومنزل من وإلى دكرنس بطول 300 متر وعرض 16 مترا.

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- تم إنشاء المطلع والمنزل بهدف إلغاء التقاطعات السطحية وتحقيق السيولة المرورية ورفع مستوى الخدمة وزيادة مستوى الأمان على الطريق.



- يقع هذا الكوبري على ازدواج طريق المنصورة مدخل كوبري طلخا.

- تقوم الشركة المنفذه بإزدواج طريق طلخا المنصورة بطول 8 كم.

- من المخطط الانتهاء من اعمال انشاء كوبري دكرنس العلوي يونيو 2020.

- ومن المقرر إنتهاء إزدواج طريق طلخا المنصورة نهاية الشهر القادم. استراتيجية وزارة النقل لتطوير قطاع الطرق في مصر:

وزارة النقل كانت قد أعلنت أن استراتيجيتها تسير في اتجاهين فيما يخص قطاع الطرق في مصر وهما:

الأول هو رفع كفاءة وصيانة الطرق والكباري الحالية.

الثاني هو تنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق وعدد 7 محاور على النيل بما يؤدى لتسيير حركة النقل وفتح آفاق جديدة للاستثمار وتحسين البنية التحتية والربط بين المحافظات وبناء مجتمعات عمرانية جديدة.

