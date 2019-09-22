شكرا لقرائتكم خبر عن كنيسة القديسة تريزا للأقباط الكاثوليك تحتفل بعيد "القديس بيو" فى ديروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل كنيسة القديسة تريزا للأقباط الكاثوليك بديروط بأسيوط، بذكري نياحة القديس بيو والذي يلقب بأعجوبة القرن العشرين.

يقام القداس الإلهي الاحتفالي اليوم الأحد الموافق 22 سبتمبر في تمام الساعة السابعة صباحاً، ومساء في تمام الساعة السادسة.

وجدير بالذكر أن كنيسة القديسة تريزا للأقباط الكاثوليك بديروط تابعة لإيبارشية أسيوط للأقباط الكاثوليك.

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القديس بيو التحق بدير الآباء الكبوشيين وهو في عمر الخامسة عشرة، وأصبح راهباً بتاريخ 22 يناير عام 1903 وبسبب ظروفه الصحية اضطر للمكوث عدة سنوات في قريته، و استقر بيو لاحقاً في دير القديسة حنّة في فوجا وذلك عام 1916 بعدها انتقل إلى دير يوحنا روتوندو وبقي فيه لا يغادره إلا ما ندر.

مارس بيو خلال حياته الكهنوتية نشاطات اجتماعية وإنسانية متنوعة من بينها افتتاح مستشفى "بيت التخفيف من الألام".

أعلنه البابا يوحنا بولس الثاني قديسًا عام 2002.