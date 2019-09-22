إعداد معلمي الناطقين بغير العربية بإشراف "تطوير الطلاب الوافدين بالأزهر"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركزُ تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب عن بدء «برنامج إعداد معلمي الناطقين بغير العربية» للعام الدراسي 2019 /2020م وذلك تحت إشراف المركز ، وباعتماد جامعة الأزهر.

وبرنامج إعداد معلمي الناطقين بغير العربية هو برنامج ذو طَابع خاص يستهدف خريجي كليات جامعة الأزهر والجامعات الأخرى: المحلية والعالمية.

ويهدف البرنامج إلى إكساب الدارسين الكفايات «الأكاديمية والتربوية والمهنية والتقنية» اللازمةَ لتعليم الناطقين بغير العربية، في ضوء المعايير المحلية والدولية وتنمية مهارات الدارسين في بيئة تعليمية عصرية.

ويأتي البرنامج بعدد من المزايا حيث يقوم على التدريس فيه نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين ذوي الخبرة العلمية والعملية العالية، كما يشتمل على محتوى علْمي (نظري- عملي) متطور وشامل ومتنوِع.

ويوفر البرنامج بيئة تعليمية مُتطورة قائمة على التكنولوجيا الحديثة، كما يمنح الدارسين التطبيق العَمَلي في معهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، من خلال مناهجُ دراسية حديثة ومُحكمة محليا وعالميا.

ويتميز البرنامج أيضا بمشاركة المتخصصين في تعليم للناطقين بغير العربية في ورش عمل التدريس المصغر، ويعمل على تلبية احتياجات الدارسين العِلْمية والعَمَلية والتَّطْبيقية، بالإضافة إلى تنوُّع أوقات الدراسة (مسائية - الجمعة والسبت)؛ لِتُناسبَ الدارسين غير المتفرّغين.

ويَمْنحُ البرنامج شهادة معتمدة من جامعة الأزهر في « إعداد معلمي الناطقين بغير العربية»

وفيما يتعلق بشروط القَبول بالبرنامج فهي كالتالي:

- الحصول على مؤهل عال.

- اجتياز اختبارات القبول.

المستندات المطلوبة للتقديم للمصريين:

- أَصل شهادة المؤهل.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- عدد (4) صور شخصية حديثة.

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المستندات المطلوبة للتقديم لغير المصريين:

- أصل شهادة المؤهل (مُعتمدة ومُوثقة من سفارة الدولة في مصر، ومن وزارة الخارجية).

- صورة من جواز السفر، والتأشيرة، والإقامة.

- عدد (4) صور شخصية حديثة.

ويتم استيفاء البيانات وإرسال المستندات المطلوبة على الإيميل [email protected]

إجراءات الالتحاق:

- استيفاء طلب الالتحاق.

- تقديم المستندات المطلوبة.

- اجتياز اختبارات القبول.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

- سداد الرسوم الدراسية.

مدة الدراسة :

- الدراسة بالبرنامج الدولي لإعداد معلمي اللغة العربية للناطقين بغيرها تكون لمدة عام.. على فصلين دراسيين.

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