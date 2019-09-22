شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة العاملين بالصحافة تؤكد دعمها للدولة ووقوفها بجانب القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النقابة العامة للعاملين بالصحافة و الطباعة والإعلام و الثقافة والآثار، على دعمها للدولة المصرية، و من خلفها جيشنا العظيم الشرطة الباسلة من أجل حركة الإصلاح الاقتصادى التى بدأها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت النقابة فى بيان لها، رفضها كل الدعوات المشبوهة التى تهدد إستقرار الاقتصاد المصرى الذى بدأ يخطو خطوات إيجابية خلال المرحلة الحالية بما يوفر مناخ مستقر للاستثمار الأجنبى و بدأت مرحلة جنى الثمار .

وأضافت النقابة أنها ستعمل الفترة القادمة على كشف أمثال هؤلاء المتربصين بالوطن من خلال تنظيم دورات تدريبية تثقيفية حول الثقافة العمالية حتى لا ينخدع العمال فى ما تردده الأبواق الإعلامية التى تديرها مخابرات الدول الكارهة لمصر .

و تعلن النقابة العامة أن عمال مصر سيفقفون صفا واحدا للدفاع عن مصرنا الحبيبة .

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