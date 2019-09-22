محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ميرا إبراهيم:
قالت النائبة سحر طلعت مصطفى، إن العالم المصري فاروق الباز صاحب رحلة طويلة شاقة مُثمرة تمثل للجميع وجهًا مضيئًا لأحد أهم معاني هويتنا المصرية.
جاء ذلك في تصريحات لها مساء السبت، تعقيبا على إطلاق وكالة ناسا اسم الدكتور فاروق الباز، عالم الفضاء المصري على كويكب مكتشف حديثا، تقديرا لإسهاماته العلمية البارزة.
أضافت أن أصبح علامة مُسجلة للعلم والمعرفة والتطوير، ومثال حي للقدرة على الوصول للحلم بالعمل والعلم، ولصفات المصري الأصيل، الذي بجهده يثبت نفسه ويضع بصمة المصريين المؤثرة التي تخدم العالم أجمع.
ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن هويتنا المصرية علمت العالم معاني الاجتهاد والإصرار.
كانت وزارة الهجرة قالت -في بيان اليوم- إن وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أطلقت اسم عالم الفضاء المصري، فاروق الباز، على كويكب مكتشف حديثا تقديرا لإسهاماته العلمية البارزة.
كانت هذه تفاصيل خبر نائبة عن إطلاق اسم فاروق الباز على كويكب: وجه مضيء لمصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.