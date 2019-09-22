7 معلومات عن تابوت "سن نجم" رئيس العمال في عهد "سيتي الأول" (فيديوجرافيك)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف: شهد وزير الآثار، اليوم السبت، أعمال فك تغليف التابوت الخاص بشخص يدعي سن نچم وزوجته، كان يشغل منصب رئيس العمال خلال عصر الملك سيتي الأول وأوائل عصر ابنه الملك رمسيس الثاني من الأسرة 19. ويستعرض الخليج 365 في الفيديوجرافيك التالي 7 معلومات عن تابوت "سن نجم":

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