"تحالف الأحزاب" يطالب الشعب بالدفاع عن استقراره

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

طالب تحالف الأحزاب المصرية، الشعب المصري بالقيام بدوره الوطني في الدفاع عن أمنه واستقراره، من الدعوات المشبوهة التي ورائها الجماعة الإرهابية وبعض المنتمين للأحزاب والتي استطاعت تلك الجماعة في استقطابهم.

جاء ذلك في بيان للتحالف وقع عليه 43 حزبا سياسيا، اليوم السبت.

واستعرض تحالف الأحزاب المصرية، عددًا من إنجازات الدولة خلال الفترة الماضية، أبرزها استصلاح مساحات شاسعة من الأراضي، إنشاء عاصمة إدارية جديدة دون تحميل موازنة الدولة أية أعباء أو نفقات من خلال الاعتماد على تحويل أراضي صحراوية بلا قيمة إلى أرض يمكن طرحها للاستثمار بقيمة عالية وتضع مصر في مصاف الدول المتقدمة وتجعلها تخرج من مصاف الدول الفقيرة النامية.

وتطرق التحالف، إلى ما تم إنجازه في ملف تطوير الرعاية الصحية للمواطنين، من خلال بناء العديد من المستشفيات والقضاء على الأمراض والبدء في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، ليشمل كل أفراد الشعب المصري، فضلا عن تغيير شامل في منظومة التعليم بما يماثل المعمول به في الدول المتقدمة وأشياء كثيرة تفوق ما تم ذكره.

Advertisements

وشدد التحالف أن جميع الأحزاب تمارس دورها تحت قبة البرلمان وخارجه بمنتهى الحرية، نافيا ما تردد حول وجود أي شكل من أشكال ما سمي بحصار على الأحزاب السياسية.

ووقع على البيان 43 حزبا وهم أحزاب إرادة جيل، الغد، الحركة الوطنية المصرية، حزب حقوق الإنسان والمواطنة والمستقلين الجدد والبداية وصوت مصر والعربي للعدل والمساواة وحراس الثورة ومصر المستقبل والاتحادي الديمقراطي والأحرار الدستوريين ونهضة مصر والسلام والاجتماعي الحر والعربي الاشتراكي والنصر ومصر 2000 والانتماء المصري والغد المصري الجديد والعمل والعدالة الاجتماعية والأحرار والخضر والشعب الديمقراطي وحماة مصر.

كما تضمنت قائمة الأحزاب الموقعة كل من أحزاب مصر بلدي والريادة والسادات والمواجهة وشباب مصر والحق ومصر والأمة والثورة والمواطن المصري والجبهة ومصر القومي والمصري والصرح والاجتماعي الحر والتحرير المصري والوفاق وحزب الجبهة.

​