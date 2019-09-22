محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:
طلب وزير التموين والتجارة الداخلية، من أحد المواطنين رقم هاتفه الخاص؛ للتواصل معه بخصوص أزمة ببطاقته التموينية.
جاء ذلك خلال افتتاح عدد من مكاتب التموين بعد تطويرها بمحافظة الجيزة، اليوم السبت.
وقال المواطن للوزير، إن الوزارة حذفت أسرته من منظومة التموين.
وأكد وزير التموين أنه سيتابع المشكلة بنفسه وسيتصل به هاتفياً حال عدم حلها.
وشَكر المواطن وزير التموين، لاستجابته لحل مشكلته، وقام بتقبيله.
وأوضح الوزير، أن تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة سيعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ويساهم في تقليل توقت آداء الخدمة.
كانت هذه تفاصيل خبر لحل مشكلته.. وزير التموين يطلب هاتف مواطن والأخير يُقبله (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.