لحل مشكلته.. وزير التموين يطلب هاتف مواطن والأخير يُقبله (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

طلب وزير التموين والتجارة الداخلية، من أحد المواطنين رقم هاتفه الخاص؛ للتواصل معه بخصوص أزمة ببطاقته التموينية.

جاء ذلك خلال افتتاح عدد من مكاتب التموين بعد تطويرها بمحافظة الجيزة، اليوم السبت.

وقال المواطن للوزير، إن الوزارة حذفت أسرته من منظومة التموين.

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وأكد وزير التموين أنه سيتابع المشكلة بنفسه وسيتصل به هاتفياً حال عدم حلها.

وشَكر المواطن وزير التموين، لاستجابته لحل مشكلته، وقام بتقبيله.

وأوضح الوزير، أن تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة متطورة سيعمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ويساهم في تقليل توقت آداء الخدمة.