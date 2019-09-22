مصر | بـ"الزجاجات والأسلحة".. السيطرة على مشاجرة في بولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بـ"الزجاجات والأسلحة".. السيطرة على مشاجرة في بولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة، في السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء وتراشق الزجاجات، بمنطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من ضبط طرفي المشاجرة، وإقتيادهم إلى ديوان القسم، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود بلاغا للعميد شامل عزيز مأمور فسم شرطة بولاق الدكرور، من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة بالأسلحة البيضاء وتراشق الزجاجات، بنطاق القسم.

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وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بسرعة التوجه لمكان البلاغ، والسيطرة على المشاجرة وضبط طرفيها، وبإنتقال قوة أمنية بإشراف العقيد محمد الشاذلي مفتش مباحث بولاق الدكرور والجيزة، تبين نشوب مشاجرة بسبب خلافات الجيرة، وتمكنت القوات من فض المشاجرة والسيطرة عليها، وضبط طرفيها، وتمكنت القوات من إقتيادهم إلى ديوان القسم.

وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى في نشوب مشاجرات بمنطقة بولاق الدكرور، وكان أصيب في وقت سابق 3 أشخاص من بينهم طفل برش خرطوش في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين، بسبب وجود خلافات بينهم، بمنطقة بولاق الدكرور، غرب محافظة الجيزة، وتمكنت قوة أمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وإقتيادهم إلى ديوان القسم، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.