مصر | "ضربه على رأسه".. القبض على المتهم بإصابة شاب في البدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ضربه على رأسه".. القبض على المتهم بإصابة شاب في البدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في إلقاء القبض على المتهم بالتعدي على شاب بالضرب، محدثا إصابته بـ " نزيف بالمخ"، بنطاق مركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من إقتياده إلى ديوان المركز، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود إشارة للرائد أحمد عكاشة رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البدرشين، من المستشفي المركزي بوصول هشام.م.ا، مصاب بـ" نزيف بالمخ"، وتم حجزه بوحدة العناية المركزة لسوء حالته الصحية.

وإنتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة، والمقدم مصطفي مخلوف وكيل فرقة البدرشين والعياط، وبالفحص والمعاينة تبين أن المجني عليه يعمل كـ "سائق سيارة ميكروباص"، وأنه كان وقع خلاف بينه وبين مستأجر الموقف، وعلى إثره نشبت مشاجرة بينهما تعدي خلالها المستأجر على السائق بالضرب على رأسه محدثا إصابته بـ " نزيف بالمخ"، وتم نقله على إثرها إلى المستشفي متأثرا بإصابته.

وكلف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة، بسرعة ضبط المتحري عنه، وبإعداد مأمورية مكبرة لضبطه تمكنت القوات من القبض عليه، بعد ساعات من ارتكابه الواقعة، وإقتياده إلى ديوان المركز، وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت معه بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.