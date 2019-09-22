مصر | رئيس مجلس الدولة يصدر قرارا بإنشاء وحدة المطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الحكومة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مجلس الدولة يصدر قرارا بإنشاء وحدة المطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الحكومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة قرارًا بإنشاء وحدة المطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الدولة تابعة مباشرة لرئيس المجلس، وتختص بحصر المطالبات والرسوم المستحقة للدولة الناتجة عن الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة، ومتابعة الإدارات المعنية بتقدير وتحصيل الرسوم القضائية وإعداد المطالبات المتعلقة بها.

وجاء بالقرار أن اللجنة مكلفة بإعداد تقارير شهرية عن أعمال المطالبة ومتابعة التحصيل بجميع فروع مجلس الدولة، فضلا عن إعداد تقرير ربع سنوى عن أعمالها وموقف المستهدف من التحصيل.

يأتى هذا القرار فى ضوء اهتمام الدولة بملف استرداد حقوق الدولة المالية، والخطة الطموحة التى وضعها رئيس مجلس الدولة بحصر المطالبات والرسوم المستحقة للدولة الناتجة عن الأحكام الصادرة من محاكم المجلس فى كافة القضايا وتأتى على القمة منها ملف تقنين الأراضى المتعدى عليها أيا كانت الجهة الإدارية التى تتبعها، وإزالة مخالفات البناء والتراخيص وقضايا الاستثمار وغيرها.

وتقوم فلسفة القرار على أنه لا تهاون في حقوق الدولة، وأنه سيتم تحصيلها فورًا، بضرورة حصول الدولة على مستحقاتها، ويمثل هذا القرار آلية مستحدثة بما يتضمنه من التزامات شديدة الانضباط لتحصيل مستحقات الدولة من المستفيدين من التعامل معها.

تشكل القرار من كل من المستشارين نواب رئيس المجلس أحمد أبو الحمد رئيسا وعضوية محمد قناوى وأسامة عبد اللطيف ووائل فرحات وكيل المجلس.

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وسبق واصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بتعيين المستشار محمد حسام الدين رئيس لمجلس الدولة، وعند بدء مهامه واستئناف عمله كرئيس للمجلس اصدر قرار بتعيسن المستشار طه جرسوع نائب عام للمجلس.

وقرر المجلس اطلاق تطبيق اليكتروني لتحميل اخبار المجلس والأحكام الهامه بشكل اليكتروني سريع.

وتم إسناد ذلك إلى المستشار أمير يعقوب، نائب رئيس مجلس الدولة، كما تم التأكيد علي عملية تحديث قاعدة البيانات الخاصة بالبرنامج والتطبيق بصفة دورية مستمرة، عقب جلسات الجمعية العمومية، والانتهاء من إعداد التبليغات الخاصة بالفتاوى الصادرة إلى الجهات الإدارية المعنية بطلبات الرأي، أو النزاعات التي عرضت عليها، وأضافة اخر ما تم التوصل اليه علي التطبيق عقب كل حكم صادر من الجمعية.

وجاء ذلك حرصًا على إطلاع قضاة المجلس بالمستحدث من فتاوى الجمعية، ومعاونتهم في أداء رسالتهم، الأمر الذي يساهم في سرعة إنجاز الدعاوى المعروضة أمامهم.

وبدأ يعقوب في تنفيذ هذه المهمة عقب عودته من الإصابة التي تعرض لها وإلحاقه بالمكتب الفني للجمعية برئاسة المستشار يسري الشيخ.