مصر | "كانوا بيخروجوا معاها".. تفاصيل جديدة حول تعدي عامل جنسيا على طفلته بمساعدة شقيقه بكرداسة

ولفت المصدر الأمني، إلى أن أشقاء والدها غير متزوجين، وأنهما كانا يرافقان الفتاة حال خروجها من المنزل، ودائمين التواجد معها، خوفا من الإفصاح عما حدث، لأنهم تعدوا عليها جنسيا عدة مرات.

وكان كشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة في وقت سابق عن تفاصيل اتهام عامل وشقيقيه بالتعدي الجنسي على فتاة قاصر، بنطاق مركز شرطة كرداسة، وتبين أنه تم التحفظ على المتهمين داخل إحدى حجزات المركز.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم التحفظ على المتهمين لحين عرض الفتاة على الطب الشرعي، لبيان صحة البلاغ الوارد وتعرضها للاغتصاب من عدمه.

Advertisements

وتمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على عامل وشقيقيه لاتهامهم بالتعدي الجنسي على ابنه الأول، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد طه فودة رئيس قطاع أكتوبر، بورود بلاغا للمقدم إسلام سمير رئيس وحدة مباحث مركز شرطة كرداسة، من أهلية فتاة تدعي سارة، عمرها 15 سنة، تتهم والدها ويدعي "عاطف" وشقيقيه "عبد الله" و"سمير" بالتعدي عليها جنسيًا، على مدار عدة أشهر.

وبإعداد عدة أكمنة لضبطهم برئاسة العقيد محمد عرفان مفتش مباحث شمال أكتوبر، والمقدم أحمد نصر وكيل فرقة كرداسة ومنشأة القناطر، من القبض عليهم، وإقتيادهم إلى ديوان المركز، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

