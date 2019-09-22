أخبار مصر | مشهد عظيم... الخليج 365 تسجل "أيادي تبني مصر ولا تبالي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشهد عظيم... الخليج 365 تسجل "أيادي تبني مصر ولا تبالي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في مشهد نادرا ما يتكرر، وقف أحد المهندسيين التنفيذيين بمشروع المتحف المصري الكبير وتحدث من خلال مبكر الصوت للحضور من صحفيين وإعلاميين، وفي وجود وزير الأثار واللواء عاطف مفتاح وقيادات وزارة الأثار، وقال "نحن نبني مصر ولا نبالي والمتحف الكبير هو هديتنا للعالم".

وأشار المهندس الذي عرف نفسه باسم المهندس أحمد، إلى أن المتحف الكبير ما تم فيه ببساطة هو اتباع أحدث التقنيات العالمية في البناء، بل وتم تنفيذ عدد من التقنيات الغير موجودة سوى بالمتحف المصري، وأضاف أنه تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تم تسارع العمل ثلاثة أضعاف عن زي قبل والتوفير في الإنفاق.

وأضاف أحمد أن كل العاملين في المشروع والذين يبلغ عددهم 7000 عامل يشعرون في داخلهم أنهم إنما يؤدون واجبًا وطنيًا وليس عمل مقابل أجر وفقط، وقال إنه لم يقابل مثل تلك الروح من قبل في أي مشروع من المشروعات التي تفذتها شركته..

Advertisements

وطلب أن يظهر العمال والمهندسين والفنيين في صورة واحدة مع وزير الآثار والمشرف العام على المشروع، ثم اكتملت الصورة بخلفية المتحف التي مثلت مصر في مستقبل مشرق ينتظره العالم على أحر من الجمر.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي انتهى منذ قليل والمنعقد في البهو العظيم للمتخف المصري الكبير، حيث التقى وزير الآثار الدكتور خالد العناني واللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير في حوار مفتوح مع صحفيين مصر لتوضيح كل الأمور الدائرة حول المتحف وخطة العمل به حتى افتتاحه.

إقرأ أيضًا.. فك تابوتين أثريين مكتشفين من 1886 لأول مرة