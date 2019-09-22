شكرا لقرائتكم خبر عن تجريع ٩٧٧ ألف مواطن ضد البلهارسيا بقرى ومراكز الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل الوزارة، اليوم السبت، أعمالها ضمن الحملة القومية للتجريع ضد البلهارسيا والتي تستمر حتي السبت الموافق ٥ أكتوبر المقبل.

ومن جانبه، تابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية الفرق الطبية القائمة على الحملة بمختلف قرى ومدن المحافظة، للتأكد من انتظام سير العمل، وإعطاء الجرعات المناسبة لجميع المواطنين والعمل بشكل منتظم.

وقال وكيل وزارة الصحة إن الفرق الطبية قامت اليوم بتجريع ٢٧٠٢٠ مواطنًا، ليصل إجمالي من تم تجريعهم ٩٧٧٤٨٥ مواطنًا بالقرى المستهدفة بالمحافظة منذ انطلاق الحملة حتى الآن، من خلال الفرق الطبية المشاركة بالحملة، تحت إشراف الدكتور محمد حامد أبوزيد، مدير عام إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية، لافتا إلى أن عدد أقراص العلاج المستخدمة بلغت ٢٧٨٣٠٦١ قرصًا حتى الآن، كما تمت مكافحة القواقع بالترع والمصارف بالقرى المختلفة بنطاق دائرة المحافظة.

تجريع ضد البلهارسيا

تجريع ضد البلهارسيا