شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: «خمورجي وحشاش» يقودان «الثورة المشفّرة».. والإعلام المصري ليس ضعيفًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن إعلام الإخوان مارس، أمس، حرب تزييف ضد الشعب المصري.

وأضاف« جبر»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، بقناة «صدى البلد»: «نشروا بيانًا قديمًا لشيخ الأزهر بشأن حرمانية الاعتداء على المتظاهرين السلميين، وكان ذلك البيان قد صدر وقت حكم الإخوان، حينما كانوا يعتدون على المتظاهرين أمام الاتحادية»، متابعا: «الجزيرة نشرت صورة لسيدة تأكل من الزبالة على أنها من مصر، واتضح أنها لسيدة تركية».

Advertisements

واستكمل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة: «الناس كشفت زيف قناة الجزيرة أمس، وهي دي فائدة إعلام الشعب في كشف الأكاذيب»، متابعا: «لما نيجي نبص على قائد ثورتهم هنلاقي واحد خموري والتاني حشّاش.. وقناة الجزيرة لا تتحرك إلا بدعوات الخمورجي والحشاش».

واستنكر «جبر» دعوات الهجوم ضد الإعلام المصري، ووصفه بالفشل، قائلا: «الإعلام المصري ليس ضعيفا، ولا يجب أن يفرض عليه أحد وقتًا معينًا للمعركة، ولا يجب جرّه للدخول في معركة له حسابات خاصة في دخولها».

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن إخوان المهجر يصدّرون صور الخراب والدمار عن الدولة المصرية، متابعا: «جماعة الإخوان تستغل الهدم للوقوف على الأنقاض»، متابعا: «ثورة أمس كانت مشفرة على مواقع التواصل الاجتماعي».

وأوضح كرم جبر أن أتباع الإخوان يريدون رئيسًا ضعيف الشخصية، متابعا: «صعبان عليهم إن البلد تقف على قدميها، وعايزين رئيس يكون محل سخرية»، لافتا إلى دعم أجهزة مخابرات لدعوات التخريب.